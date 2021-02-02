В МЭР дали прогноз по срокам снижения инфляции в России

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Министерство экономического развития России прогнозирует снижение цен во II квартале текущего года, при этом пик инфляции в годовом выражении ещё не пройден. Об этом заявила заместитель главы Минэкономразвития Полина Крючкова.

Анализируя поступающие статистические данные, видим, что пик инфляции в годовом выражении еще не пройден. При этом речь идет о сравнении именно с прошлым январем и объясняется эффектом низкой базы начала 2020 года, — цитирует РБК Крючкову.

Она добавила, что инфляция стабилизуется в помесячном выражении благодаря принятым правительством мерам по сдерживанию роста цен на социально значимые товары. Кроме того, во II квартале года в России может начать снижение потребительских цен год к году.

Как сообщал NEWS.ru, ряд аналитиков также спрогнозировали пик инфляции в феврале. Он составит порядка 5,5% в годовом выражении и после этого рост цен пойдёт на спад. Причинами резкого роста инфляции в России станут падение стоимости рубля и повышение цен на продукты, в частности на овощи.