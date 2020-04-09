В МЭА ждут изменения поведения потребителей нефти после пандемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/f9f3da9a-7a6d-11ea-ad14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Поведение стран — потребителей нефти изменится после завершения пандемии коронавируса. Такое мнение высказал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.

По словам эксперта, после пандемии государства начнут покупать нефть, чтобы пополнить свои запасы и поддержать спрос на энергоносители, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что руководитель Международного энергетического агентства Фатих Бирол сообщил о предстоящей чрезвычайной встрече «Большой двадцатки». Министры энергетики стран-участниц соберутся для обсуждения стабилизации нефтяного рынка. Мероприятие запланировано на 10 апреля. Глава МЭА отметил, что G20 призвана обеспечить и поддержать стабильность мировых рынков. Эта ситуация находится в зоне ответственности «двадцатки».

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.