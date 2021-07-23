В Масложировом союзе объяснили падение производства подсолнечного масла

В России снижение производства подсолнечного масла в период с апреля по август является ежегодным явлением. В сентябре объёмы выпуска начнут расти. Об этом сообщил исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев, его слова приводит РИА Новости.

Такое снижение производства масел, начиная с апреля по август, мы наблюдаем каждый сезон, что логично объясняется истощением запасов сырья прошлогоднего урожая. С сентября объёмы производства пойдут вверх, так как мы ожидаем в этом году рекордный урожай масличных культур, сопоставимый с урожаем 2019 года, — сказал Мальцев.

Ранее в Росстате сообщили о снижении производства подсолнечного масла в стране. Так, в первом полугодии 2021 года его выпуск снизился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С учётом действия мер защиты внутреннего рынка Мальцев спрогнозировал почти 90-процентную загрузку перерабатывающих мощностей, полное удовлетворение потребностей рынка и рост экспорта российской масложировой продукции до $6,7 млрд к концу 2021 года.

В целом же, по данным Масложирового союза, за последние пять лет производство масел в стране только увеличивается. Исключение составил лишь сезон-2020/21.

Ранее в Минсельхозе пообещали сохранения стабильных цен на подсолнечное масло.