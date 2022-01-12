В «Магните» рассказали, на какие продукты ограничат максимальную наценку

Торговая сеть «Магнит» добровольно ограничит максимальные наценки на уровне не более 10% на социально значимые продукты до конца 2022 года — всего на 200 позиций из 25 категорий, рассказали NEWS.ru в пресс-службе предприятия. Представители компании отметили, что в перечень попала «основа продуктовой корзины российского покупателя»: вермишель, овощи борщевого набора, молоко, сливочное масло, гречневая крупа и другие товары .

В «Магните» подчеркнули, что предложение разрабатывалось по итогам ряда совещаний с Федеральной антимонопольной службой РФ, в ходе которых ведомство предложило проработать дополнительные механизмы ответственного ценообразования для добровольного ограничения размера наценок на социально значимые продовольственные товары.

Мы традиционно устанавливаем минимальные торговые наценки на товары первой необходимости и не раз за последние годы вводили нулевые наценки на базовый ассортимент. Тем не менее, на фоне заметного роста инфляции в 2021 году мы совместно с ФАС и Минпромторгом проработали дополнительные меры для смягчения инфляционного давления. Добровольное ограничение наценки на достаточной широкий перечень социально значимых товаров позволит оказать адресную поддержку тем жителям страны, которые в ней действительно нуждаются, — заявил президент «Магнита» Ян Дюннинг.

Накануне несколько ретейлеров выступили с предложением об ограничении наценки на базовые продукты в России. Инициативу сейчас рассматривает Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сообщили в ведомстве. В прошлом году ФАС внесла предложения для торговых сетей о проработке механизмов ответственного ценообразования. Согласно рекомендации ведомства, сети должны были взять на себя обязательство снизить цены на социально значимые продовольственные товары.

В ноябре прошлого года директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов заявил, что не исключает резкого роста цен на продукты питания в 2022 году. Это связано с не очень хорошим урожаем сельхозкультур, который может продолжать влиять на стоимость продуктов в первой половине 2022 года, отметил он.

Ранее правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Леонов ранее сообщил, что предпосылок к снижению цен на продукты питания в России нет. По его мнению, сейчас главной задачей является обеспечение доступности продуктов и сохранение бизнеса. Решать этот вопрос необходимо через меры поддержки малообеспеченных граждан