В «Магните» призвали «особенно эмоциональных» клиентов не скупать сахар

Пресс-служба торговой сети «Магнит» в комментарии NEWS.ru призвала «особенно эмоциональных» клиентов не заниматься скупкой сахара впрок и проявлять ответственность по отношению к остальных гражданам, так как дефицит данного продукта России не грозит.

В стране есть сахар. Но встречаются и локальные всплески иррационального спроса, которые не имеют под собой никаких объективных оснований. Мы рекомендуем особенно эмоциональным покупателям успокоится, проявить ответственность к другим покупателям и отказаться от закупок впрок. Угрозы дефицита сахара в стране нет, — подчеркнули представители «Магнита».

Запасов сахара в России предостаточно, дефицита в стране нет, сообщил замглавы министерства Виктор Евтухов. Он подчеркнул, что уже сейчас наблюдается сокращение спроса на данный продукт со стороны российских покупателей, пишет РИА Новости.

Евтухов также пояснил, что российские пищевые компании производят сахар в нужном объёме. Замглавы ведомства уверен в том, на фоне принятого решения о запрете экспорта перебоев в производстве сахара возникнуть не должно.

Производители в РФ закупили сырья для товаров гигиены на три месяца вперёд и об остановке поставок или каком-либо дефиците предметов гигиены речь не идёт, сообщил Евтухов. По его словам, на территории России работают более 15 заводов, которые делают закупку иностранного сырья заранее.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба проверяет цепочку поставок сахара от производителей до торговых сетей для недопущения задержки отгрузок. Отмечается, что отсутствие сахара связано с ажиотажным спросом, который «подогревается недобросовестными организациями». В ФАС подчеркнули, что к недобросовестным поставщикам могут быть применены меры вплоть до штрафов.