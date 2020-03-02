Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун заявил, что нефть «никогда больше не станет дорогой, как было десять лет назад».
Эпоха дешёвой нефти продолжится минимум до 2040 года, — отметил топ-менеджер, представляя в Брюсселе долгосрочный прогноз компании по основным тенденциям развития рынка жидких углеводородов до 2035 года.
По его словам, это произошло из-за избыточной добычи за счет сланцевой нефти в США,
Ранее NEWS.ru писал, что Минприроды РФ предложило выставить на аукцион три неразведанных участка на шельфе Каспийского моря. Права на доступ к ним в январе 2020 года запрашивал ЛУКОЙЛ в заявительном порядке.
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