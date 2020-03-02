Фото: ПАО "ЛУКОЙЛ"/vk.com

Российский лидер Владимир Путин обратился с поручением к правительству РФ. Он заявил о необходимости разработки единой системы мониторинга нацпроектов. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте Кремля.

Российский лидер Владимир Путин обратился с поручением к правительству РФ. Он заявил о необходимости разработки единой системы мониторинга нацпроектов. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте Кремля. Правительству Российской Федерации... обеспечить...