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Вице-президент компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун считает, что стоимость нефти может приостановить падение на уровне $15-20 за баррель.

Мы делали технический анализ. Он, конечно, как и любой технический анализ, — это субъективные оценки. Но по техническому анализу сейчас уровень сопротивления первый, мы его наблюдаем, — это на уровне $32, а второй уровень сопротивления — это $15-20, — сказал он в интервью телеканалу РБК, отвечая на вопрос о возможном продолжении падения цены на нефть.

9 марта углеводородный рынок обвалился более чем на 30%. По масштабу этот кризис стал вторым в истории после снижения 1991 года. Тогда к обвалу нефтяных котировок привела операция «Буря в пустыне», проходившая в Персидском заливе. Сейчас к колебаниям нефтяных цен привёл провал переговоров ОПЕК+, инициированный Эр-Риядом.

Россия отклонила предложение о допсокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки. В ответ на это Саудовская Аравия заявила о готовности предложить Европе тройные объёмы нефти по цене $25 за баррель, что намного дешевле российских углеводородов. По предварительным данным, крупные НПЗ сырьевых предприятий — Royal Dutch Shell, BP, Total, OMV, Repsol и Cepsa — получили предложения от королевства по лимитам поставок чёрного золота, намного превышающим традиционные рамки. Теперь Эр-Рияд собирается увеличить добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки.

Ранее NEWS.ru писал, что аналитик японского банка Mizuho Пол Санки предсказал падение стоимости нефти ниже нуля. По его мнению, эту ситуацию спровоцирует чрезмерный избыток сырья на рынке.