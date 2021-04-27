В ЛУКОЙЛе предупредили о снижении спроса на нефть

https://static.news.ru/photo/fe495ad6-a765-11eb-af37-96000091f725_660.jpg Фото: lukoil/vk.com

Вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун заявил, что от 20% до 50% мировых запасов нефти после 2030 года могут оказаться невостребованными. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, спрос на нефть может снизиться из-за того, что энергопереход к углеродно-нейтральной экономике заставит нефтяников всего мира конкурировать за эффективные ресурсы.

Федун подчеркнул, что некоторая часть европейской нефтегазовой отрасли может вовсе «отмереть» после введения углеродного налога. Потери же российского рынка от его введения могут достичь €2–5 млрд.

Эксперт добавил, что помочь российским нефтяникам на глобальном рынке сможет государство путём развития системы налогообложения.

Как стало известно ранее, избыток нефти в хранилищах развитых стран, образовавшийся в условиях пандемии коронавируса и сокращения спроса на топливо, уже практически исчерпан. Сверхзапасы сейчас находятся только в Китае.