https://static.news.ru/photo/434a2930-6018-11ea-a2e9-fa163e074e61_660.jpg Леонид Федун Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/GlobalLookPress

Вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Леонид Федун заявил, что Россия потеряет от $100 млн до $150 млн в день после разрыва сделки с ОПЕК+. Об этом сообщило РИА Новости.

Это очень неожиданное, нерациональное, мягко говоря, решение. Россия будет терять на нём от $100 млн до $150 млн в день, — привели слова Леонида Федуна в агентстве.

Совладелец ЛУКОЙЛа пояснил, что цена на нефть упадёт до, приблизительно, $40 за баррель, учитывая объём российского экспорта в пять млн баррелей в день. При сохранении сделки с ОПЕК цена на нефть — на уровне от $60 за баррель, отметил Леонид Федун.

Он также сообщил, что в состоянии «лёгкого шока» от решения о разрыве сделки с ОПЕК.

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил о прекращении сделки с ОПЕК+ с 1 апреля 2020 года. Он добавил, что больше никаких обязательств у участников сделки не будет друг перед другом, в том числе и по снижению добычи нефти, писал NEWS.ru ранее.