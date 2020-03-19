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Победителями в ценовой войне России и Саудовской Аравии станут США, КНР и Европа. Об этом заявил вице-президент «Лукойла» Леонид Федун.

По оценкам «Лукойла», Россия и Саудовская Аравия окажутся в невыгодной ситуации. Их потери будут зависеть от экономических возможностей и имеющихся резервов.

Это будет война на истощение, на котором выиграют США... Выиграет Китай, — цитирует Федуна ТАСС.

Он добавил, что в этих странах примерно на 2% вырастут доходы населения. На такую же сумму вырастут доходы населения в Индии и в Европе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что при сохранении нынешнего уровня цен на нефть Россия сможет около шести лет обеспечивать финансирование расходных обязательств государства, в том числе социальных. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании Совета Федерации.