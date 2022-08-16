В ЛУКОЙЛе объяснили пропажу бензина в Краснодарском крае ЛУКОЙЛ объяснил дефицит бензина в Краснодарском крае возросшим автомобильным трафиком

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

На автозаправочных станциях ЛУКОЙЛа в Апшеронске и Новороссийске отсутствует бензин, местные жители утверждают, что им приходится ездить в соседние районы, чтобы заправить транспортные средства. Представители ЛУКОЙЛа объяснили пропажу возросшим автомобильным трафиком в Краснодарском крае, пишет АБН.

В компании «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» объяснили, что дефицит топлива АИ-92, АИ-95 и АИ-100 также может быть связан с увеличением количества дополнительных пассажирских поездов. Кроме того, на данный момент существуют временные проблемы с обеспечением нефтепродуктами нефтебаз, расположенных на территории региона. Железнодорожная инфраструктура функционирует на максимуме, а спрос на топливо резко возрос, пояснили в нефтяной компании.

Представители ЛУКОЙЛа отметили, что сейчас ведутся переговоры с управлением Северо-Кавказской железной дороги с целью восстановить регулярное движение вагонов-цистерн в регионы.

Главный эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович предупредил россиян о том, что цена на бензин в скором времени может вырасти на несколько процентов. По его словам, есть несколько факторов, способных повлиять на рост стоимости топлива. В том числе это прекращение субсидирования железнодорожных перевозок бензина и дизеля.