В Liveinternet прокомментировали обмен активами VK и «Яндекса» Эксперт Клименко: «Яндексу» и VK досталось то, в чем они лучше всего разбираются

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ходе обмена активами VK получил «Новости» и «Дзен», а Delivery Club перешел к «Яндексу». Пользователи почти не заметят изменений, а позиция «Яндекса» по трафику превратится в позицию VK, заявил директор LiveInternet Герман Клименко в интервью Pravda.Ru. «Яндекс» более развит в области сервисов, а VK — в области контента, поэтому сделка даст обеим компаниям то, в чем они лучше всего разбираются, считает эксперт. Он уточнил, что VK всегда хорошо работал с новостями.

У «Яндекса» это никогда не было сильной стороной, ему новости всегда приносили одни неприятности, комьюнити всегда заканчивались неудачами. <...> Видимо, другой конфигурации не нашлось, ведь «Дзен» и «Новости» без трафика ничего не стоят. Наверное, пришлось идти этим кривым путём, отдавать главную страницу «Яндекса» на какое-то время, — отметил Клименко.

Специалист отметил, что пользователи не должны заметить изменений. Их плавно приучат к тому, что на бывшем домене yandex.ru теперь появляется «Дзен» — сервис VK.

Эксперт также уточнил, что означает эта сделка для СМИ, которые использовали сервисы «Яндекса» в качестве агрегаторов новостей. Со временем позиция «Яндекса» по трафику превратится в позицию VK — это с большой вероятностью будет возвратный трафик с коммерческой историей, заключил Клименко.

Накануне сообщалось, что «Яндекс» решил отказаться от новостного агрегатора. Компания VK покупает у «Яндекса» новостной агрегатор и платформу «Дзен». Новой главной страницей «Яндекса» станет ya.ru, именно через нее пользователи смогут попасть в почту и «Яндекс ID». Агрегатор новостей «Яндекса» теперь будет находиться на странице платформы «Дзен», сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что это произойдет после закрытия сделки с VK до конца 2022 года.