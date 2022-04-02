Литва полностью отказалась от поставок российского природного газа

Власти Литвы первыми в Евросоюзе полностью отказались от российского газа, сообщает Delfi со ссылкой на министра энергетики страны Дайнюса Крейвиса. Он назвал это результатом последовательной энергетической политики государства и своевременных инфраструктурных решений.

Мы первая страна Европейского союза среди стран — клиентов «Газпрома», добившаяся независимости от поставок российского газа, и это результат долгосрочной последовательной энергетической политики и своевременных инфраструктурных решений, — заявил он.

По данным литовского оператора газотранспортной системы Amber Grid, 2 апреля импорт российского газа для нужд Литвы по литовско-белорусскому соединению составил 0 МВт/ч.

В Министерстве энергетики отметили, что весь спрос на литовский газ удовлетворяется за счёт Клайпедского терминала сжиженного природного газа. Этот объект ввели в эксплуатацию в декабре 2014 года. По оценкам ведомства, ежемесячно на терминал будет поступать три больших груза сжиженного природного газа, этого объёма должно хватить всем клиентам.

Президент США Джо Байден в начале марта запретил импорт в страну энергоносителей из России. Он также заявил о готовности Вашингтона помочь европейским странам избавиться от зависимости от российского газа.

Последовать примеру США собирается Польша. Варшава планирует не продлевать после 2022 года контракт на покупку российского топлива. Об отказе от газа из России объявил крупный немецкий энергетический концерн E.ON. При этом там признали, что это приведёт к определённым финансовым потерям.