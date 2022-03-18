Литва не компенсирует бизнесу потери в случае национализации имущества в РФ

Власти Литвы не станут выплачивать компенсации своим компаниям в случае национализации их предприятий в России, заявила в эфире LRT министр экономики и инноваций республики Аушрине Армонайте. По её словам, они должны были учитывать такой риск при работе в РФ.

Если выбираешь для себя заниматься бизнесом там, в России, ты выбираешь риск, что однажды <...> твоё имущество национализируют. Тогда, простите, литовские налогоплательщики, наверное, не должны за это платить, — сказала чиновница.

Власти балтийской республики призывают предпринимателей ограничить бизнес на территории России. Однако они точно не знают, в каких именно сферах литовские компании работают в РФ, так как не собирали такие данные, сообщает LRT.

Ранее сообщалось, что в РФ могут принять закон о национализации предприятий иностранных компаний, ушедших с российского рынка. Глава организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов пояснил, что это связано с необходимостью сохранить рабочие места и цепочки поставок.

Под действие закона могут попасть не менее 60 организаций, объявивших о приостановке бизнеса в России.

Глава «Норникеля» Владимир Потанин высказался против такой меры. По его мнению, достаточно по предложению Минэкономразвития ввести внешнее управление в oтношении компаний, ушедших с рынка РФ. Это позволит их владельцам сохранить собственность, а предприятиям — избежать развала, продолжать производить продукцию и платить зарплаты сотрудникам.

Президент России Владимир Путин ранее потребовал действовать решительно в отношении предприятий, покинувших рынок страны, и вводить внешнее управление. По его словам, легальных рыночных инструментов для этого достаточно.