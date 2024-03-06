В Ленобласти состоялся пуск Волховского химического комплекса «ФосАгро» запустило в Волхове новый комплекс по выпуску удобрений

Фото: Пресс-служба ФосАгро

В Ленобласти 5 марта ввели в эксплуатацию новый химический комплекс по производству экологичных удобрений. Объем инвестиций в проект составил свыше 34 млрд рублей. Торжественная церемония пуска состоялась с участием губернатора области Александра Дрозденко.

О пуске в промышленную эксплуатацию Волховского химического комплекса доложил президенту генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников. Как сообщил глава компании, при строительстве завода использовались только отечественные технологии, а его возведением занимались российские подрядчики. Кроме того, все его производство будет полностью экологично, получены все необходимые разрешения на пуск, подчеркнул он.

Практически весь выпускаемый «ФосАгро» апатитовый концентрат, а это почти 11 млн тонн, теперь будет перерабатываться внутри страны. И здесь, в Волхове, из него будут производиться экологичные и инновационные удобрения! — сказал Рыбников в докладе главе государства.

Гендиректор «ФосАгро» также добавил, что завод обеспечит на годы вперед спрос аграриев страны на минудобрения и укрепит лидерство компании по их поставкам на внутренний рынок.

В рамках проекта были созданы новые производства экстракционной фосфорной и серной кислот, а также водорастворимых минеральных удобрений. Помимо этого, 85% электроэнергии предприятие будет получать благодаря своему комплексу по утилизации отходящего технологического пара.

При разработке и реализации проекта химического кластера были использованы инновационные предложения единственного в России Научно-исследовательского института по удобрениям и инсектофунгицидам им. профессора Я.В. Самойлова, входящим в состав группы «ФосАгро».

Благодаря запуску нового химкомплекса выпуск минудобрений в Волхове вырастет в четыре раза к уровню 2019 года, до более 1 млн тонн в год. Компания наращивает объем производства продукции ежегодно и в 2023 выпустила 11,3 млн тонн продукции.

По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, пуск нового химического комплекса даст импульс развитию смежных отраслей экономики и социальной сферы региона.

«ФосАгро» вдохнула новую жизнь в Волховский завод, гордость и славу советской промышленности. Всего за четыре года умиравшее до прихода «ФосАгро» предприятие превратилось в самое современное, инновационное и экологичное производство, лидера мировой отрасли минеральных удобрений, — отметил губернатор.

В ответном слове президент России поздравил с открытием производства и пожелал компании успехов, отметив, что «ФосАгро» — активно развивающийся один из лидеров отрасли.

Действительно, фишка предприятия в том продукте, о котором сейчас только было сказано, а именно в экологически чистом продукте. Это экологическое чистое удобрение. В мире, наверное, немного таких производств, — сказал Владимир Путин, , выслушав доклад отвественных лиц.

Проект стратегического развития Волховского производственного комплекса «ФосАгро» стартовал в 2019 году. После проведенной на предприятии коренной модернизации и нового строительства комплекс перешел на выпуск востребованной марки удобрений — моноаммонийфосфата, а также начал производить новый продукт — водорастворимы аммофос, используемый в тепличных хозяйствах. Кроме того, Волховский завод в настоящее время является единственным в стране производителем триполифосфата натрия.

В ноябре 2023 года правительство России продлило до 31 мая квоты на вывоз из страны минеральных удобрений. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Решение направлено на поддержание объемов удобрений на внутреннем рынке. Общий объем экспортной квоты составит порядка 17 млн тонн. Из них на азотные удобрения предусмотрено 9,8 млн тонн, на сложные удобрения — более 7,1 млн тонн.