В ЛДПР призвали временно прекратить транзит газа через Украину в ЕС

ЛДПР призвала вице-премьера России Александра Новака прекратить поставки газа в Европу через Украину до тех пор, пока не завершится специальная военная операция, сообщает РИА Новости со ссылкой на текст обращения. Либерал-демократы считают, что альтернативой к транзиту голубого топлива в страны ЕС является газопровод «Северный поток — 2», который позволит не финансировать киевский режим.

Пора полностью прервать транспортировку российского газа по территории Украины. ЛДПР предлагает прекратить до окончания операции транзит газа в ЕС через Украину, — говорится в обращении.

В обращении сказано, что украинская сторона «нарушает международное гуманитарное право, применяет пытки, а власти декларируют намерение уничтожить всё русское, что отвечает всем признакам геноцида».

В ЛДПР считают, что Россия не должна финансировать подобный режим и поддерживают контрсанкционное решение властей о приёме платежей от недружественных стран в рублях и предлагают даже усилить его. Члены партии утверждают, что Россия способна быстро наладить транзит по «Северному потоку — 2».

23 марта Владимир Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли.

29 марта официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер сообщил, что государства — члены Евросоюза вслед за странами G7 отвергли требование России оплачивать газ российской валютой. Представитель ЕК рассказал, что Брюссель участвовал в обсуждении этого вопроса группой стран «Большой семёрки» и их позиции совпадают.