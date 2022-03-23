В ЛДПР призвали остановить поставки энергоресурсов в недружественные страны

Необходимо прекратить поставки энергоресурсов в страны, которые поддерживают антироссийские санкции, призвал член фракции ЛДПР, первый зампредседателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев. По его мнению, прекращение поставок топлива приведёт к массовой остановке производства в этих государствах и смене власти. Соответствующее предложение фракция намерена направить президенту России Владимиру Путину, сообщает URA.RU в Telegram.

Мы считаем, что необходимо остановить поставки всех энергоресурсов и сырья в США, Евросоюз и те страны, которые поддержали антироссийские санкции, — сказал парламентарий.

По словам Кошелева, принятие этих мер повлечёт резкий рост цен в недружественных странах, там начнётся безработица, будут падать акции, что приведёт к смене «антироссийских политиков на политиков здравого смысла». После этого Россия будет готова восстановить поставки энергоресурсов. Однако для этого РФ должна будет ввести новую электронную валюту — цифровой золотой рубль, обеспеченный золотовалютными резервами, торговым, промышленным и сырьевым потенциалом, подчеркнул депутат.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее завил, что рост цен на энергоресурсы во всём мире будет непредсказуемым, если против поставляемых Россией нефти и газа введут санкции, без российских углеводородов случится коллапс. Он напомнил, что Россия является крупнейшим экспортёром энергоресурсов на мировые рынки, на долю поставок нефти и газа из России приходится около 20% мирового уровня торговли.