В ЛДПР поддержали идею об увеличении налога для богатых

Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат фракции ЛДПР Ярослав Нилов поддержал идею главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова об увеличении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для состоятельных граждан.

В разговоре с NEWS.ru он заявил, что фракция ЛДПР неоднократно вносила подобные законопроекты, но они не находили поддержки у правительства. По его словам, кабмин занимает сдержанную позицию по этому поводу и опасается, что при повышении налога работадатели уйдут в тень и будут «получать деньги в конвертах». Нилов же уверен, что этого не произойдёт, поскольку в России есть ряд контролирующих инструментов и надзорных органов.

Мы считаем, что надо вернуться на полноценный прогрессивный формат взимания подоходного налога, а это не только увеличение ставки для богатых, но и снижение ставки для бедных, как в развитых странах, — добавил он.

Так, получающих ежемесячно менее 20 тысяч рублей граждан вовсе стоит освободить от НДФЛ. При этом наиболее обеспеченные россияне, по мнению Нилова, должны платить налог в размере 50% от прибыли. В ЛДПР считают, что дополнительные доходы нужно будет направить на решение социальных вопросов и повышение пенсий.

Надо сесть и договориться, выработать чёткую прогрессивную шкалу НДФЛ от 0% до 50%, в зависимости от размера дохода, — заключил он.