В Латвии заявили о полном отказе от российского газа

Природный газ из России перестал поступать в Латвию, Литву и Эстонию с начала апреля. Об этом сообщило издание Jauns.lv со ссылкой на руководителя оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдиса Барисса. Он рассказал, что сообщение Москвы об оплате за топливо в рублях стало сигналом для стран Балтии сократить поставки, на которые «больше нельзя полагаться».

С точки зрения энергетической безопасности государства однозначно нужно решать вопрос о строительстве второго СПГ-терминала — чем быстрее, тем лучше, — сказал Барисс.

Он также добавил, что в настоящее время в Инчукалнском газохранилище скопилось нетипично большое количество газа для этого периода. В этой связи поводов для беспокойства в ближайшие месяцы нет.

Накануне стало известно, что власти Литвы первыми в Евросоюзе полностью отказались от российского газа. По данным литовского оператора газотранспортной системы Amber Grid, 2 апреля импорт российского газа для нужд Литвы по литовско-белорусскому соединению составил 0 МВт/ч.

В Министерстве энергетики отметили, что весь спрос на литовский газ удовлетворяется за счёт Клайпедского терминала сжиженного природного газа. Этот объект ввели в эксплуатацию в декабре 2014 года. По оценкам ведомства, ежемесячно на терминал будет поступать три больших груза сжиженного природного газа, этого объёма должно хватить всем клиентам.