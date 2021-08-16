В Крыму резко увеличились платежи по картам «Мир»

Количество интернет-платежей по картам «Мир» выросло в июне-июле текущего года примерно в 30 раз. Это произошло на фоне запуска госпрограммы по туристическому кешбэку, сообщает ТАСС со ссылкой на данные РНКБ (системообразующий банк Крыма).

Отмечается, что держатели карт «Мир» при помощи интернет-эквайринга РНКБ совершают в день около 90 операций по оплате крымских отелей и туристических услуг в интернете. При этом средний чек покупки в туристическом сегменте увеличился с 31 тысячи рублей до 34 тысяч.

Наибольший прирост продемонстрировали крымские отели, гостиницы и пансионаты – 47% от общего объёма интернет-платежей, а также предприятия туристической сферы – 20,5%.

В общей сложности за первое полугодие жители Крыма оплатили товары и услуги в интернете с помощью карт «Мир» на сумму более 42,2 млрд рублей. Фактически обороты по картам банка увеличились в 5,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Ранее сообщалось, что денежные вклады жителей Крыма и Севастополя увеличились больше всего за год в России. Рост сбережений в Крыму на начало июля 2021-го составил 21,6%, а в Севастополе – 20%.