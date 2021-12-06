В Кремле заявили о заключении крупного газового контракта с Индией

Российская компания «Роснефть» и индийская Indian Oil Corporation Limited заключили контракт на поставку российской нефти на 2022 год. Речь идёт о транспортировке до 2 млн тонн чёрного золота, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля по итогам переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели.

ПАО «НК «Роснефть» и компания Indian Oil Corporation Limited (IOCL) подписали контракт на поставку в Индию через порт Новороссийск до 2 млн тонн нефти до конца 2022 года, — сказано в сообщении.

Подписание контракта на поставку нефти подтверждает стратегический характер многолетнего партнёрства между «Роснефтью» и Indian Oil, заявил глава российской компании Игорь Сечин. По его словам, сотрудничество между Москвой и Дели развивается в интегральном формате и охватывает всю технологическую цепочку — от добычи до реализации сырья.

Надеюсь, что наше взаимодействие с Indian Oil будет развиваться и в рамках других проектов, — сказал Сечин.

Также стало известно, что в рамках визита Путина в Индию было подписано соглашение о развитии сотрудничества в сфере образования и обучения между «Роснефтью» и ONGC Videsh Limited. Российский лидер и индийский премьер договорились расширять участие России в инвестировании и технологической сфере взаимодействия в нефтехимии Индии.

Две страны приветствовали заинтересованность «Найара Энерджи Лимитед» в производстве в Индии таких продуктов, как полипропилен, уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что Россия и Индия призвали к всеобъемлющему реформированию Совета Безопасности ООН. Это нужно сделать, чтобы отразить современные глобальные реалии, заявили Путин и Моди после встречи.

Глава российского государства также поздравил Индию с успешным председательством в Совбезе ООН в августе и подтвердил поддержку кандидатуры этой страны в постоянные члены реформированного и расширенного СБ ООН. Моди поблагодарил Путина за участие в дебатах высокого уровня по морской безопасности, которые прошли 9 августа в рамках председательства Индии в Совбезе всемирной организации.