Песков прокомментировал ситуацию вокруг сделки ОПЕК+

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости решения по сделке ОПЕК+, пишет РИА Новости.

Он пояснил , что работу по этому поводу ведёт вице-премьер Александр Новак, по линии которого пока каких-либо контактов на высшем уровне не запланировано.

Работа продолжается, — заключил представитель Кремля.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман заявил, что государство считает необходимым продление до конца следующего года соглашения по сокращению добычи нефти для стран — участниц ОПЕК+. Объединённые Арабские Эмираты же выразили противоположную точку зрения. По словам министра энергетики ОАЭ Сухайля аль-Мазруи, страна выступает против продления, если ей не позволят увеличить базовый уровень, от которого отсчитываются квоты.