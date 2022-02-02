В Кремле заявили о намерении минимизировать последствия новых санкций

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва разрабатывает планы по минимизации последствий от возможных санкций со стороны США. В то же время он призвал Соединённые Штаты отказаться от провокационных действий и от нагнетания напряжённости на Европейском континенте, пишет РИА Новости.

В Кремле, безусловно, обеспокоены, ибо санкционное поведение США абсолютно непредсказуемо, — заявил Песков.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники в сенате Конгресса США сообщило, что новый пакет санкций против России на случай обострения ситуации вокруг Украины может быть одобрен уже на этой неделе. Отмечается также, что американские сенаторы пока не решили, будут ли вводиться санкции в превентивном порядке и против газопровода «Северный поток — 2».

Между тем сообщается, что угрозы новых санкций заставили американские компании планировать всевозможные сценарии ухода из России. По мнению юристов, санкции могут подразумевать исключения и лицензии на определённые виды деятельности и предоставят предприятиям льготный период для свёртывания операций. Однако для этого потребуются указания и консультации со стороны американских агентств.