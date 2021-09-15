В Кремле заявили, что рост цен на газ в Европе не повлияет на Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рост цен по фьючерсам на газ в Европе никак не скажется на России. По его словам, это не имеет отношения к нашей стране и не влияет на поставки и стоимость «трубного» газа. Его слова приводит URA.ru.

К России эти процессы не имеют никакого отношения. Эти спотовые цены на газ не влияют на цены на трубный газ. Получатели трубного газа не подвержены ценовой волотильности, — сказал Песков.

Он заметил, что колебание цен на газ попросту не дойдёт до России. Кроме того, запуск газопровода «Северный поток – 2» существенно сбалансирует ценовые параметры на природный газ.

Ранее цена на газ в Европе побила очередной рекорд, впервые в истории достигнув отметки $950 за тысячу кубометров. Стоимость октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF на 09:35 мск составила $841,39 за тысячу кубов. К 10:21 она возросла до $851,27, в 10:46 превысила $875,84, а через час перевалила за $900.