https://static.news.ru/photo/981e2fc0-5e00-11ea-ad87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Падение доходов россиян по итогам 2019 года остановилось, констатировали в Кремле. Произошло это благодаря реализации национальных проектов, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Их много, нацпроектов. И каждый из них в конечном итоге имеет своей целью повышение благосостояния граждан России, — сказал он журналистам.

Говоря о том, почему доходы россиян не росли в последние годы при профицитном бюджете и макроэкономической стабильности, Песков заявил, что это произошло на фоне «неблагоприятной международной экономической конъюнктуры». При этом макроэкономическая стабильность позволила избежать кризиса, с которым страна столкнулась в 90-е годы, подчеркнул Песков.