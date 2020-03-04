Падение доходов россиян по итогам 2019 года остановилось, констатировали в Кремле. Произошло это благодаря реализации национальных проектов, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Их много, нацпроектов. И каждый из них в конечном итоге имеет своей целью повышение благосостояния граждан России, — сказал он журналистам.
Говоря о том, почему доходы россиян не росли в последние годы при профицитном бюджете и макроэкономической стабильности, Песков заявил, что это произошло на фоне «неблагоприятной международной экономической конъюнктуры». При этом макроэкономическая стабильность позволила избежать кризиса, с которым страна столкнулась в 90-е годы, подчеркнул Песков.
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