Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Падение доходов россиян по итогам 2019 года остановилось, констатировали в Кремле. Произошло это благодаря реализации национальных проектов, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Их много, нацпроектов. И каждый из них в конечном итоге имеет своей целью повышение благосостояния граждан России, — сказал он журналистам.

Говоря о том, почему доходы россиян не росли в последние годы при профицитном бюджете и макроэкономической стабильности, Песков заявил, что это произошло на фоне «неблагоприятной международной экономической конъюнктуры». При этом макроэкономическая стабильность позволила избежать кризиса, с которым страна столкнулась в 90-е годы, подчеркнул Песков.

Ранее экономисты ВШЭ и РАНХиГС предсказывали, что реальные располагаемые денежные доходы россиян продолжат падение. Предпосылок для их роста на сегодняшний день нет. Реальные доходы граждан падали на протяжении 2014–2017 годов, в 2018 году они показали околонулевой рост — на 0,1%, писал NEWS.ru.

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