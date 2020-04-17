В Кремле сообщили, когда сделка ОПЕК+ даст эффект

https://static.news.ru/photo/42e42970-8096-11ea-85c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: OPEC

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи окажет влияние на стоимость сырья только через некоторое время, когда начнётся её технологическая реализация. По его словам, сделка в полном объёме «ещё не активировалась».

Она вступила в силу, финализирована, но нужно будет технологически начать её реализацию, — цитирует «Интерфакс» Пескова.

Представитель Кремля считает, что через «какое-то количество дней эффект обязательно наступит».

Как писал NEWS.ru, ОПЕК прогнозирует в 2020 году самое сильное в истории падение спроса на нефть — на 6,8 млн баррелей в сутки, в апреле падение составит 20 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в апрельском отчёте организации.

9 марта в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками.

После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение. Была достигнута договорённость сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Как и предполагалось, основное бремя на себя возьмут Россия и Саудовская Аравия.