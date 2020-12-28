В Кремле согласились с мнением аналитиков об «очищающем эффекте кризиса»

https://static.news.ru/photo/e17e738c-490a-11eb-bb4c-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления аналитиков Банка России, заявил, что любой кризис имеет очищающее воздействие на экономику.

Ранее Центробанк опубликовал аналитическую записку «Кто выходит с рынка в период кризиса», в которой говорится, что возросшее число ликвидированных предприятий в условиях пандемии коронавируса может объясняться «очищающим эффектом кризиса». По мнению аналитиков ЦБ, с рынка уходят проблемные фирмы, а «выжившие» организации улучшают свой профиль.

Некая селекция предпринимателей происходит. Остаются жить наиболее рентабельные, гибкие в плане сокращения издержек. Это действительно так, — приводит комментарий Пескова «Газета.Ru».

Пресс-секретарь подчеркнул, что государство осуществило комплекс мер для помощи малому и среднему бизнесу.

Но бывают ситуации, когда несмотря на помощь государства, это не позволило бизнесу продолжить свою работу, — добавил Песков.

10 декабря омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что в период пандемии в России 4.5 млн индивидуальных предпринимателей, предприятий малого и среднего бизнеса были признаны банкротами.

Как сообщал NEWS.ru, кабмин продлил на год срок действия моратория на плановые проверки предприятий малого и среднего бизнеса. Однако эксперты сомневаются в том, что это реально поможет предпринимателям. По их мнению, таким предприятиям больше нужны налоговые льготы и дешёвые кредиты.