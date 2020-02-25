https://static.news.ru/photo/43a74c8c-57bc-11ea-9620-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия продолжает обсуждение с партнёрами предложений в рамках ОПЕК+. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, какие-либо решения пока не приняты, передаёт РИА Новости. Так представитель Кремля прокомментировал сообщения американских СМИ, что будущее сделки оказалось под угрозой из-за разногласий между Россией и Саудовской Аравией.

В начале февраля члены техкомитета ОПЕК+ выразили опасения в связи с эпидемией коронавируса, влекущей за собой замедление спроса на нефть в мире. В результате марка Brent подешевела с максимума января в $71 за баррель до нынешних $56–58.

В итоге эксперты альянса рекомендовали продлить соглашение до конца года, увеличив сокращение добычи до конца второго квартала. По неофициальным данным, за углубление сокращения выступает Саудовская Аравия, снизить добычу нефти предложено ещё на 600 тысяч баррелей в сутки.

Однако Россия до сих пор не представила свою позицию, указывая на неопределённость ситуации.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с 2017 года. Однако с тех пор оно неоднократно изменялось.

Ранее NEWS.ru писал, что Саудовская Аравия предусмотрела запасной вариант сокращения добычи нефти на случай, если Россия откажется усилить действующие ограничения на встрече стран ОПЕК+.