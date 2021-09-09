В Кремле рассказали, от чего будут зависеть сроки запуска СП-2

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что сроки запуска «Северного потока — 2» будут зависеть от выполнения оставшихся формальностей. На текущий момент цены на этот вид топлива галопирующие, а сам газ нужен в мире. Его слова передаёт РИА Новости.
Отвечая на вопрос о том,
Это ещё один шаг, важный шаг, решающий шаг на пути решения всех проблем, ну многих как минимум, — подчеркнул Песков.
Журналисты также поинтересовались, как быстро Германия может выдать разрешение на поставки газа по новому маршруту. Песков отметил, что «все заинтересованы в том, чтобы это было как можно быстрее». По его словам, это выгодно не только Германии и странам Европы, но и России.
Ранее стало известно, что строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено. Последняя труба магистрали была сварена 6 сентября.