В Кремле рассказали, от чего будут зависеть сроки запуска СП-2

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что сроки запуска «Северного потока — 2» будут зависеть от выполнения оставшихся формальностей. На текущий момент цены на этот вид топлива галопирующие, а сам газ нужен в мире. Его слова передаёт РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, имеется ли на текущий день понимание сроков и изменения объёмов газа в связи с использованием «Северного потока», Песков сказал, что пока об этом говорить ещё рано. Дальнейшее развитие ситуации покажет более детальную картину. Что касается более конкретных сроков запуска, хотя бы приблизительный период, представитель Кремля также заметил, что пока об этом рано говорить.

Это ещё один шаг, важный шаг, решающий шаг на пути решения всех проблем, ну многих как минимум, — подчеркнул Песков.

Журналисты также поинтересовались, как быстро Германия может выдать разрешение на поставки газа по новому маршруту. Песков отметил, что «все заинтересованы в том, чтобы это было как можно быстрее». По его словам, это выгодно не только Германии и странам Европы, но и России.

Ранее стало известно, что строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено. Последняя труба магистрали была сварена 6 сентября.