В Кремле прокомментировали реакцию Украины на газовый контракт с Венгрией

Заключенный с РФ газовый контракт гарантирует Венгрии надёжные и ритмичные поставки газа и не нарушает ничьи права и международные нормы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

Песков заявил , что реакция Киева на новый долгосрочный контракт Венгрии и «Газпрома» на поставку газа в страну в обход Украины не требует ответных действий со стороны Москвы. По его словам, долгосрочный контракт с Венгрией будет гарантировать «надёжные, предсказуемые, ритмичные» поставки газа по гарантированным и экономически выгодным маршрутам.

Ничьи права здесь не нарушаются, никакие нормы международной торговли здесь не нарушаются, и вряд ли какая-то страна, включая Украину, вправе вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений, — отметил Песков.

Венгрия и «Газпром» подписали соглашение на поставку 4,5 млрд кубометров газа ежегодно со сроком действия 15 лет. Поставки топлива будут идти в обход Украины через Австрию и Сербию.

В Киеве выразили разочарование действиями Венгрии и пообещали обратиться в Еврокомиссию. Глава компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон пригрозил Будапешту значительным сокращением или полной остановкой транзита газа в Венгрию, несмотря на контракт между Россией и Украиной до 2024 года. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил, что Киев ответит на этот удар со стороны Будапешта без жалости и сочувствия.

Ранее стало известно, что МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за реакции Киева на соглашение с «Газпромом». В ведомстве расценили её как нарушение суверенитета страны и интересов её нацбезопасности.