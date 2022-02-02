В Кремле прокомментировали поставку белорусского калия через Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы Белоруссии переориентировать поставки калийных удобрений с порта Клайпеды на порты России. По его словам, эта тема обсуждается, однако за более точной информацией следует обратиться в Минэкономразвития, пишет ТАСС.

Вопрос этот на повестке дня, он обсуждается. Если я не ошибаюсь, пока [перенаправление] этих потоков ещё не началось. Он на повестке дня, а по деталям — лучше в Минэкономразвития, — сказал Песков.

Литва ввела запрет на транзит белорусского калия по железной дороге с 1 февраля, таким образом поддержав западные санкции в отношении Минска. При этом балтийская республика лишается трети доходов от перевозок данным видом транспорта.

В ответ на это премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что белорусская сторона намерена взыскать с Литвы штрафы, полагающиеся за расторжение контракта, а также упущенную выгоду. Он добавил, что Литва сама терпит от моратория значительный ущерб, а Белоруссия заранее успела подготовиться к такому сценарию и намерена переориентировать поставки на российские порты.

Однако подтверждений такого перенаправления найти не удалось: более того, СМИ отмечают, что Россия не располагает портовыми мощностями для перевалки 10 млн тонн белорусского калия. Источники полагают, что российские химкомпании не готовы к возможным санкциям США из-за сотрудничества с «Беларуськалием».