В Кремле прокомментировали остановку сертификации «Северного потока — 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал процесс сертификации «Северного потока — 2» технической и «бюрократической» работой и призвал не забегать вперёд в обсуждении этого вопроса, сообщает ТАСС. Так он прокомментировал слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которая утверждает, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию оператора газопровода.

С регулятором продолжается работа. Компания выполняет все требования регулятора. Здесь надо просто набраться терпения, — пояснил Песков.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в настоящее время трубопровод «Северный поток — 2» не соответствует европейскому праву и потому не может быть одобрен. Сейчас трубопровод проходит процедуру одобрения регулятором — федеральным сетевым агентством Германии.

Сейчас процесс приостановлен: регулятор счёл необходимым создать для Nord Stream 2 AG в Германии дочернее предприятие и подать заявку о сертификации уже от его лица. Это необходимое требование европейского законодательства. Когда заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс и вынесет решение, по которому выскажется Еврокомиссия. Этот процесс может занять несколько месяцев.