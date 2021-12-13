В Кремле прокомментировали остановку сертификации «Северного потока — 2»
Песков предложил «набраться терпения» в связи с сертификацией «Северного потока — 2»
Сергей Князев
Сергей Князев
13:55, 13 декабря 2021
Фото: nord-stream2.com
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал процесс сертификации «Северного потока — 2» технической и «бюрократической» работой и призвал не забегать вперёд в обсуждении этого вопроса, сообщает ТАСС. Так он прокомментировал слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которая утверждает, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию оператора газопровода.
С регулятором продолжается работа. Компания выполняет все требования регулятора. Здесь надо просто набраться терпения, — пояснил Песков.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в настоящее время трубопровод «Северный поток — 2» не соответствует европейскому праву и потому не может быть одобрен. Сейчас трубопровод проходит процедуру одобрения регулятором — федеральным сетевым агентством Германии.
Сейчас процесс приостановлен: регулятор счёл необходимым создать для Nord Stream 2 AG в Германии дочернее предприятие и подать заявку о сертификации уже от его лица. Это необходимое требование европейского законодательства. Когда заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс и вынесет решение, по которому выскажется Еврокомиссия. Этот процесс может занять несколько месяцев.