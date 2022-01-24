В Кремле прокомментировали ограничение поставок газа в Европу после санкций

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал примером фейковой истерии публикации о том, что Россия якобы может сократить поставки газа в Европу в случае санкций. Он подчеркнул, что Россия даже в самые нелёгкие моменты отношений с Западом «была надёжным гарантом энергетической безопасности Европы» и безупречно выполняла контрактные обязательства, сообщает ТАСС.

Это ещё один блестящий пример фейковой истерии, которая конструируется за счёт разных фейковых и провокационных вбросов, — констатировал он.

Ранее The Times предположила, что Россия может использовать свои природные ресурсы в качестве «оружия» и сократит поставки газа в Европу, если Запад введёт санкции из-за эскалации на Украине. Такого развития событий опасаются правительственные чиновники Великобритании: по их словам, при этом страна может столкнуться с рекордными ценами на газ и бензин.

Другие страны Европы, по информации издания, зависят от российских поставок гораздо сильнее. Так, около 40% общего объёма российских поставок приходятся на Германию, а Швеция и Финляндия зависят от них практически полностью. Таким образом, по словам собеседников Times, нынешняя ситуация связана с высокими мировыми ценами на топливо, а не с надёжностью поставок.