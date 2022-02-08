В Кремле рассказали о давлении на российскую экономику

Инфляционное давление на экономику РФ продолжается, и когда оно ослабнет, сказать трудно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля связал инфляцию с общемировыми тенденциями, которые не могут не затрагивать и Россию, пишет ТАСС.

Инфляционное давление продолжает быть, и пока трудно сказать, когда это давление будет исчерпано, — заявил пресс-секретарь.

Ранее Минэкономики повысило прогноз инфляции с 4% до 5,9% в рамках пересмотра показателей по уточнению прогноза социально-экономического развития. Это было сделано по поручению президента Владимира Путина.

По информации представителя Минэкономики, основные параметры прогноза будут представлены в апреле. А динамика инфляции прежде всего будет зависеть от мировых цен. На них может влиять кредитно-денежная политика других стран, скорость восстановления цепочки поставок и ситуация с урожаем.

До этого министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия может решить проблему с инфляцией в 2022 году, уточнив, что дефицит рабочей силы в стране способствует внедрению новых технологий и повышению производительности труда. В конце 2021 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина спрогнозировала достижение максимального эффекта от повышения ключевой ставки в 2022 году. По её словам, уровень инфляции снизится до 4–4,5% в сравнении с нынешними 8%.