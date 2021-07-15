В Кремле признали необходимость обновления авиапарка в регионах

Авиапарк региональных компаний устарел и нуждается в обновлении во избежание катастроф. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Конечно, парк региональных авиакомпаний — он весьма и весьма старый, и здесь как раз налицо острая потребность в новых машинах. Это действительно так, — цитирует его агентство.

Ранее сообщалось, что в Минпромторге планируют потратить до 2030 года около 1,8 трлн рублей на строительство более 700 гражданских самолётов Ил-114, МС-21, «Байкал», Sukhoi Superjet 100 и L-410. Большую часть этих средств предполагается взять из Фонда национального благосостояния. Эксперты сочли проект слишком амбициозным и усомнились в его реализации.

В конце 2020 года президент Владимир Путин предложил обновить авиапарк страны, заменив самолёт Ан-2 более современными воздушными судами. Глава государства отметил, что у России большая территория, которую нужно «сшивать», и без авиации в этом деле не обойтись. По его словам, на смену Ан-2 должен прийти «Байкал», созданный Уральским конструкторским бюро.