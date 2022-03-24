В Кремле пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате газа в рублях

Озабоченности Сербии по проблеме оплаты российского газа в рублях будут учтены в первую очередь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. Так он прокомментировал слова главы Сербии Александра Вучича о том, что в связи с решением Москвы Белград получил много новых проблем.

Он прав, это действительно может быть проблематичная ситуация, потому что Болгария в данном случае выступила с враждебными шагами по отношению к нам, поэтому ей придётся за рубли, хочет она или не хочет, <...> но вместе с тем это не распространяется на Сербию. Проблему предстоит решить, и естественно, озабоченности Сербии будут для нас первоочередными, — сказал Песков.

Он заверил, что условия по оплате газовых контрактов рублями будут разъясняться по мере контактов с покупателями российского газа. Песков призвал дождаться этого момента и напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил в течение недели отработать этот механизм.

Накануне Вучич пожаловался на большое количество новых проблем в связи с решением Москвы об оплате поставок российского газа в рублях. Однако он отметил, что кто-то называет такой ход РФ гениальным в геополитической игре. Президент Сербии поинтересовался, каким образом будет оплачивать российский газ Венгрия. По его словам, Болгария, которая качает топливо в Сербию и Венгрию по своей газотранспортной системе, заявляла о нежелании оплачивать газ в рублях.