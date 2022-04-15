В Кремле подтвердили установку на расширение торговли в рублях

Точных сроков перехода на оплату в рублях других экспортируемых российских товаров, кроме газа, пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что глава государства ранее в целом дал установку методично и последовательно работать над расширением диапазона использования национальных валют. Его слова приводит ТАСС.

Сейчас давать какие-то точные сроки, по каким группам товаров, когда можно переходить на использование национальных валют, было бы неправильно. Эта работа достаточно сложная, — отметил Песков.

Президент России Владимир Путин ранее направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты, в которой будут произведены последующие платежи.

При этом ряд европейских стран отказались от такого решения, посчитав этот шаг нарушением санкций. Другого мнения придерживается Венгрия — там решили, что оплата поставок газа из России в Венгрию в рублях не будет нарушением санкций Евросоюза со стороны Будапешта, поскольку у него заключён двусторонний контракт с Москвой. В стране отметили, что физической альтернативы российским газу и нефти нет.