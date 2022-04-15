18+

Рубрики

Медиа

Архив

Проект «20 идей». Назван способ более эффективного расследования ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Экономика

В Кремле подтвердили установку на расширение торговли в рублях

13:29, 15 апреля 2022
В Кремле подтвердили установку на расширение торговли в рублях Фото: pixabay.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Точных сроков перехода на оплату в рублях других экспортируемых российских товаров, кроме газа, пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что глава государства ранее в целом дал установку методично и последовательно работать над расширением диапазона использования национальных валют. Его слова приводит ТАСС.

Сейчас давать какие-то точные сроки, по каким группам товаров, когда можно переходить на использование национальных валют, было бы неправильно. Эта работа достаточно сложная, — отметил Песков.

Президент России Владимир Путин ранее направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты, в которой будут произведены последующие платежи.

При этом ряд европейских стран отказались от такого решения, посчитав этот шаг нарушением санкций. Другого мнения придерживается Венгрия — там решили, что оплата поставок газа из России в Венгрию в рублях не будет нарушением санкций Евросоюза со стороны Будапешта, поскольку у него заключён двусторонний контракт с Москвой. В стране отметили, что физической альтернативы российским газу и нефти нет.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео