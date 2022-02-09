В Кремле подтвердили, что напряжённость в Европе влияет на экономику

Напряжённость в Европе проецируется на настроения и на рынках, и на биржах, как России, так и других стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив что у Москвы есть возможности противостоять замедлению роста экономики. Его слова передаёт «Финмаркет».

Биржи и рынки везде в Европе реагируют весьма чутко. Падения сменяются подъёмами и так и далее. Повышенная волатильность — она является нежеланным спутником напряжённости, с которой нам приходится сейчас сталкиваться, — заявил он.

Песков также прокомментировал возможности значительного замедления долгосрочного роста российской экономики. По его словам, у Москвы есть набор программ развития, национальных планов развития, которые реализуются.

Они и есть те меры, которые нацелены на то, чтобы несмотря ни на что мы поддерживали необходимые темпы развития, — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что падение фондовых индексов на фоне геополитических рисков и ситуации вокруг Украины сильно ударило по состоянию богатейших российских бизнесменов. С конца декабря 2021 года совокупное состояние 104 россиян, которые входят в рейтинг, снизилось на $27,9 млрд.