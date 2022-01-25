В Кремле ответили на сокращение сроков лицензий ГАЗ в США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с сокращением срока лицензий российского холдинга «Группа ГАЗ» в США. Он допустил, что это может быть усилением давления со стороны Вашингтона. Однако выразил надежду, что связи с санкциями всё-таки нет, сообщает РИА Новости.

Конечно, это можно будет трактовать, если это не связано с какими-то процедурными моментами, как усиление давления. Тоже хочется надеяться, что это ни с какими санкциями не связано, — сказал пресс-секретарь президента России.

Он напомнил, что совсем недавно госсекретарь США Энтони Блинкен называл нерезонными заявления о каких-то априори санкциях в отношении России. В то же время отметил, что в Штатах сейчас происходит «много всего противоречивого» и это с трудом поддаётся анализу и пониманию.

Песков добавил, что юристы компании находятся в постоянном контакте с американскими партнёрами и они будут разбираться в сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что Минфин США сократил сроки лицензий ГАЗ, которые позволяют компании бизнесмена Олега Дерипаски, находящейся под санкциями, работать с поставщиками и контрагентами. Разрешения будут действовать до 27 апреля 2022 года. По данным зарубежных СМИ, это связано с существующей возможностью вторжения России на Украину.