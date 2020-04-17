В Кремле отметили недостаточную эффективность мер поддержки МСП

Кремль фиксирует, что принятые меры по поддержке малого и среднего бизнеса недостаточно эффективны.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Кремль работает над исправлением ситуации.
Видим, что и участникам экономической жизни, и гражданам приходится сталкиваться с проблемами в банках, — сказал он.
Песков подчеркнул, что руководство страны фиксирует тот факт, что большинство россиян столкнулись с трудностями при использовании инструментов и льгот, которые анонсировало правительство,
Ранее NEWS.ru писал о том, что программа выдачи беспроцентных кредитов бизнесу пока реализуется медленными темпами. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития.
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