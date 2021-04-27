В Кремле одобрили действия кабмина по минимизации роста цен

https://static.news.ru/photo/174012e2-a73d-11eb-a8ff-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рост цен на продукты питания и другие товары связан с мировой конъюнктурой, но правительство РФ успешно минимизирует эти тенденции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Существуют определённые мировые тенденции, связанные с повышением цен на продукты питания, на другие продукты. Эти мировые тенденции минимизируются у нас благодаря работе правительства, но всё равно от мировой конъюнктуры трудно избавиться, — заявил Песков.

Вопрос журналистов о причинах повышенных инфляционных ожиданий жителей России представитель Кремля переадресовал в правительство.

Ранее Банк России сообщил, что инфляционные ожидания россиян на ближайший год достигли максимума с 2017 года. Так, в течение апреля они поднялись на 1,8 процентного пункта — до 11,9%. Их рост начался в августе 2020 года, в январе и феврале наблюдалось снижение, затем весной произошёл резкий скачок.

По данным Росстата, годовая инфляция в России в марте составила 5,8%. Банк России прогнозирует, что в 2021 году этот показатель будет варьироваться от 4,7% до 5,2% и вернётся к целевому уровню в 4% в следующем году. ЦБ также не исключил новых пиков показателя годовой инфляции в 2021 году.