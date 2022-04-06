В Кремле оценили возможность реального дефолта в России

Оснований для реального дефолта в России нет, он может быть создан Западом только искусственно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Теоретически, конечно, может быть организована какая-то дефолтная ситуация, но это чисто искусственная ситуация. Никаких оснований для реального дефолта нет даже и рядом, — сказал он.

Песков заявил, если Запад продолжит блокировать исполнение платежей России по евробондам в валюте, то Москва будет оплачивать их в рублях. Ранее он уже говорил, согласно заявлениям руководителей финансовых ведомств, страна имеет достаточный запас прочности и способна выплатить все внешние долги официальной валютой государства — рублём.

Дефолт подразумевает невыполнение обязательств должника по выплате долга — как процентов по нему, так и основной заёмной суммы. Применительно к России говорили о рисках технического дефолта, когда по каким-то причинам (например, отсутствие технической возможности выплат из-за санкций) страна не может погасить обязательства сейчас, но по сути она по-прежнему способна обслужить свой долг. Важный момент: выплаты по облигациям должны совершаться в той валюте, которая указана в договоре. Если по договору выплаты должны быть в долларах, то выплата в другой валюте тоже будет означать дефолт, даже несмотря на то, что деньги по факту были выплачены.

Если Россия откажется производить выплаты по еврооблигациям в иностранной валюте, которая прописана в условиях займа, то это будет расценено как суверенный дефолт, а не технический,

Ранее сообщалось, что США продолжают закручивать гайки, и теперь Роcсия не может выплачивать государственный долг из замороженных резервов. Есть ли у России выход из cложившейся ситуации и кто пострадает, если она откажется платить так, как того добивается Запад, — в материале NEWS.ru.