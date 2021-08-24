В Кремле оценили ситуацию с растущими ценами на продукты

Кремль позитивно оценивает действия, предпринимаемые правительством России для сдерживания цен на продукты в стране. Слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова приводит ТАСС.
По его словам, правительство полностью
Песков разделил мнение Путина о том, что цены на продукты в РФ растут по нескольким причинам, включая особенности мировой конъюнктуры, а также некоторых внутрироссийских процессов.
Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко сообщила о постепенном снижении цен на овощи в России. По её словам, это стало возможным в том числе и благодаря поддержке властями сельхозпроизводителей.