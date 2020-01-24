https://static.news.ru/photo/518162ee-3e9d-11ea-9cf4-fa163e074e61_660.jpg Герман Греф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле высоко оценивают деятельность Германа Грефа на должности руководителя Сбербанка.

Таким образом он прокомментировал слова Грефа, что он покинет свой пост в случае изменения основного вектора развития кредитной организации, передаёт ТАСС .

Герман Оскарович действительно чрезвычайно успешный руководитель Сбербанка, — заявил пресс-секретарь.

Песков подчеркнул, что Греф отлично проявил себя как глава не только Сбербанка, но и ряда других проектов, таких как процессы по внедрению искусственного интеллекта и прочее.

Безусловно, его работа очень высоко ценится, — подытожил он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Сбербанка Герман Греф сообщил, в каком случае он покинет пост руководителя кредитной организации. По его словам, он сделает это, если банку придётся менять стратегию после смены основного акционера. Греф сделал указанное заявление в разговоре с журналистами в кулуарах Международного экономического форума в Давосе. Он подчеркнул позитивное отношение к возможным переменам.