В Кремле не видят риска блокировки «Северного потока — 2»

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Кремль не видит рисков блокировки Германией строительства «Северного потока — 2», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона наблюдает за призывами ряда немецких политиков приостановить работу над газопроводом.

Пока фиксируем, что на каждое такое заявление появляются два заявления, говорящие об абсурдности такого предложения, — отметил он.

Как писал NEWS.ru, ранее председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что власти ФРГ, возможно, вынесут на повестку дня будущее проекта «Северный поток — 2» из-за инцидента с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Политику стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска. Он был госпитализирован в Омске, где ему диагностировали кому, а позже оппозиционера доставили в берлинскую клинику Charité. 2 сентября немецкое правительство заявило, что токсикологическое исследование анализов блогера выявило «не вызывающие сомнений доказательства» присутствия в его организме вещества из группы «Новичок». Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Москва должна ответить на вопросы о произошедшем.