В Кремле ответили на сообщения о возможном запрете в США операций банков РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев информацию о предполагаемом запрете банкам США обрабатывать транзакции крупных банков РФ. По его словам, которые приводит ТАСС, в Вашингтоне идёт постоянная работа над подготовкой антироссийских санкций, а их конкретное наполнение меняется изо дня в день.

Пока не принятое решение и неопубликованный документ комментировать чрезвычайно сложно, — пояснил представитель Кремля.

Так Песков прокомментировал сообщение Reuters, согласно которому предварительный пакет санкций США против России, который будет введён в случае вторжения РФ на Украину, включает в себя запрет на обработку транзакций крупных российских банков. Источники считают, что в чёрный список с большой долей вероятности могут попасть ВТБ, Сбербанк, ВЭБ.РФ и Газпромбанк.

Эти меры призваны нанести максимальный ущерб экономике РФ, когда будут разорваны так называемые корреспондентские отношения между банками, которые лежат в основе глобальных финансовых потоков.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян ранее заявил, что сообщения СМИ о планах США ввести новые санкции против кредитных организаций РФ «немножечко утомили» и «процентов на 80%» представляют собой обычный информационный шум. По его мнению, подобные меры, несмотря на их масштабность, едва ли можно будет реализовать.