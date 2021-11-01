В Кремле назвали взаимовыгодными договорённости о поставках газа в Молдавию

Договорённости о поставках российского газа в Молдавию «Газпромом» взаимоприемлемы и взаимовыгодны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. Ранее Молдавия и «Газпром» договорились о продлении газового контракта на пять лет.

Речь идёт о коммерческих переговорах. Разумеется, результат коммерческих переговоров может быть только взаимоприемлемым и взаимовыгодным, — сказал Песков.

Поставки газа в рамках продлённого контракта «Газпрома» и властей Молдавии стартовали 1 ноября. Мининфраструктуры республики заявило о том, что стороны договорились о формуле расчёта стоимости газа, предложенной Молдавией.

Предыдущие переговоры страны с «Газпромом» проваливались. По данным СМИ, российская компания предлагала Молдавии скидку на газ в обмен на корректировку соглашения о свободной торговле с ЕС и присоединение к Евразийскому экономическому союзу. 22 октября парламент Молдавии ввёл режим ЧП на 30 дней в связи с дефицитом топлива.