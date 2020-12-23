В Кремле назвали «Северный поток — 2» приоритетным проектом для РФ

https://static.news.ru/photo/02907828-450e-11eb-aa76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Строительство газопровода «Северный поток — 2» для России является наиболее приоритетным проектом. В настоящее время его реализация продолжается. С таким заявлением в среду, 23 декабря, выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты спросили представителя Кремля, может ли победа демократа Джо Байдена на выборах главы государства в США изменить международную повестку вокруг газопровода. На этот вопрос Песков ответил следующим образом.

Это приоритетный проект, и мы продолжаем работать над его реализацией. Остальные вопросы — к американцам, — цитирует пресс-секретаря президента ТАСС.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода длиной 1220 километров — каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. В общей сложности около 160 километров трубопровода (менее 10%) ещё не построено (в основном вдоль датского острова Борнхольм).

Не так давно стало известно, что расширенные санкции в отношении газопровода вошли в согласованный палатами Конгресса США законопроект об оборонном бюджете.

Как ранее передавал NEWS.ru, лучшим ответом на западное противодействие реализации «Северного потока — 2» станет завершение проекта, заявил Дмитрий Песков.