https://static.news.ru/photo/53b0e556-1bfe-11ea-ae34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главной и конечной целью всех проектов российской экономики является повышение благосостояния граждан страны. Власти государства занимаются работой в этом направлении на постоянной основе. Об этом в среду, 11 декабря, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля отреагировал на сведения, согласно которым более трети жителей страны считают, что у работающего человека зарплата должна превышать 50 тысяч рублей.

По словам Пескова, в настоящее время власти не занимались указанным исследованием.

Тема повышения реально располагаемых доходов россиян и повышения заработных плат в разных секторах — это то, для чего реализуются все проекты в экономике, — цитирует ТАСС пресс-секретаря президента РФ.

Ранее NEWS.ru передавал, что Дмитрий Песков пообещал ознакомить Владимира Путина с печью осуждённого условно за экстремистские высказывания студента ВШЭ Егора Жукова.