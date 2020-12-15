В Красноярске и Омске создадут особые экономические зоны

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В Красноярском крае и на территории городского округа Омска появятся новые особые экономические зоны (ОЭЗ).

Создание ОЭЗ было одобрено на заседании специальной рабочей группы под руководством полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

ОЭЗ «Красноярская технологическая долина» войдёт в состав проекта «Енисейская Сибирь», который позволит сконцентрировать на единой площадке производственные мощности в сфере алюминиевой промышленности. В рамках новой ОЭЗ к 2030 году ожидается появление не менее 1300 новых рабочих мест и инвестиций свыше 16 млрд рублей.

На ОЭЗ «Авангард» в Омске будут реализовываться проекты в области нефтехимии. К 2030 году здесь планируется сформировать не менее 734 рабочих мест и осуществить более 23 млрд рублей инвестиций, сообщает «Российская газета».

В настоящее время в стране действуют 36 ОЭЗ, 92 территории опережающего развития (ТОР) в моногородах и ЗАТО, 22 ТОР на Дальнем Востоке и одна ТОР в Арктике.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин подписалпостановления о создании во Владимирской и Московской областях особых экономических зон.На территории Владимирской области в Ковровском районе будут открыты мебельные предприятия, текстильное и пенополиуретановое производства и завод среднего машиностроения. В Домодедово в Московской области откроется ОЭЗ «Максимиха». Там собираются реализовывать инвестпроекты пищевой и обрабатывающей промышленности, писал NEWS.ru.